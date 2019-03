Y a-t-il pire voisin que Bruce Willis ?

Mais l'histoire ne se termine pas là. Dans "Mon voisin Le Tueur II", "La Tulipe" s'en est sorti grâce au coup de pouce de Nicholas et vit maintenant une vie paisible avec sa nouvelle compagne Jill. Et cette fois-ci, c'est le dentiste canadien qui a besoin de l'aide de son ami Jimmy... Mais qu'est-il donc arriver à Nicholas pour qu'il aille frapper à la porte de l'ex-tueur le plus dangereux du monde ?

Avec Bruce Willis, Matthew Perry (Friends), Natasha Henstridge (La Mutante), Amanda Peet, Kevin Pollak et Johnny Messner.

À découvrir dans votre séance VIP ce lundi 1er avril à 22h15 sur La Une.