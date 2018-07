"X + Y : Le monde de Nathan" : l'histoire touchante d'un jeune autiste surdoué

Après avoir travaillé sur une trilogie de films documentaires, et en particulier "Beautiful Young Minds", qui traitent de compétitions scolaires comme les Olympiades Internationales de Mathématiques, Morgan Matthews s'est lancé dans son premier long-métrage.

L'intrigue s'étend sur une dizaine d'années et se découpe en deux périodes distinctes, d'où le choix de la fiction et non du documentaire, afin de couvrir une plus large période.

Pour son premier long-métrage, le réalisateur s’est inspiré de l’histoire de Daniel Lightwing, un jeune Britannique introverti et mordu de mathématiques rencontré lors du tournage de "Beautiful Young Minds".