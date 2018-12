Will Smith, maître en séduction dans "Hitch" !

L'acteur a également été fortement séduit par le scénario et plus particulièrement par le personnage qu'il incarne, Alex Hitchen's alias Hitch. "Expert en amour", ce dernier propose ses services, aussi secrètement que possible, afin d'aider les plus timides à conquérir les femmes de leur rêves.

Dans une interview pour Kinowetter, Will Smith s'exclame : "Ce que je trouve génial dans la réalisation de ce film, c'est le fait qu'on ait jamais vraiment vu un personnage agressif dans le rôle principal d'une comédie romantique. Je regardais The Philadelphia Story avec Cary Grant et Katharine Hepburn, et dans la scène d'introduction du film, elle casse le club de golf de Cary Grant et ce dernier lui attrape le visage pour la pousser à terre ! Je me suis dit "Wow !"

Cary Grant est vraiment un modèle dans ce genre de rôle, il est agressif mais reste l'homme attirant et aimé par les femmes. J'ai un peu essayé de faire mon Cary Grant pour Hitch. "