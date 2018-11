Will Smith : le film qui a tout changé !

Qui aurait prédit qu’on parlerait encore de ce buddy movie plus de 20 ans après sa sortie ?

Mélange de comédie et action, le film doit tout au duo d’acteurs qui le porte : Martin Lawrence et Will Smith, alors âgé de 27 ans.

L’alchimie et l'échange de punchlines entre les deux fera de "Bad Boys" un succès phénoménale mondialement qui deviendra la porte d’entrée de Will Smith aux films d’action à gros budget tels "Independance Day" l’année suivante et "Men In Black" en 1997 : deux rôles qui ont cimenté son statut de star du box-office. (Rappelons qu’"Independance Day" récolta plus de 817 millions de dollars de recette, soit le deuxième plus gros succès commercial de l’histoire du cinéma de l’époque !)

La carrière d’un grand acteur est lancée, un duo culte voit le jour… À tel point que les deux comparses signeront pour une suite en 2003 tandis que la saga est sur le point de se transformer en trilogie avec l’arrivée d’un troisième volet en 2020 ! Bad boys un jour, bad boys toujours, le tandem formé par Mike et Marcus est indémodable.

Et il vous donne rendez-vous sur La Deux, le samedi 24 novembre à 20h dans le cadre du cycle Will Smith. De quoi patienter avant "Bad boys for Life" qui sera réalisé par deux Belges.