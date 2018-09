"War dogs" : un trafic d'armes sur fond de guerre pour votre séance VIP !

Voilà toute la spécialité de Todd Phillips quand on se souvient de la trilogie "Very Bad Trip" ! Cette fois, il revient avec un nouveau feel good movie qui retrace la véritable histoire d'Efraim Diveroli et David Packouz.

Deux copains de Miami Beach âgés d'une vingtaine d'années profitent d'un dispositif méconnu du gouvernement fédéral : en pleine guerre avec l'Irak, il permet à de petites entreprises de répondre à des appels d'offres de l'armée américaine.

L'argent coule à flot mais les deux protagonistes deviennent de plus en plus dépassés par les événements : un contrat de 300 millions de dollars destiné à armer des soldats afghans. Tout est de suite moins rose lorsqu'ils sont amenés à entrer en contact avec des individus très peu recommandables, dont certains font partie du gouvernement américain ...

