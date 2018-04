Voyagez dans le temps sur la RTBF… avec un spa !

Depuis qu'ils ont construit un spa à voyager dans le temps, Lou est devenu un des hommes les plus riches et puissants de la planète, Nick a exaucé son rêve d'être un chanteur populaire, Adam s'est embarqué dans une quête spirituelle et Jacob cherche toujours un sens à sa vie.

Lors d'une soirée, Lou est blessé sérieusement par un de ses nombreux ennemis. Afin de le sauver, Nick et Jacob empruntent leur jacuzzi magique jusqu'en 2025.

À cette époque où tout semble si différent, ils s'adjoignent l'aide d'Adam Jr. pour tenter de changer le cours des choses…

Humour, punchlines et délires entre potes sans prise de tête sont encore une fois au menu de ce rendez-vous entre comédie et science-fiction !