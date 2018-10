"Vous avez un message" : Tom Hanks et Meg Ryan s'aiment sur internet !

Sans le vouloir, les deux individus partagent le même loisir : tous deux sont des internautes acharnés qui s'échangent quotidiennement des tas de messages chaleureux. Sous les pseudos "Shopgirl" et "NY 152", Kathleen et Joe vivent leur idylle dans un milieu invisible et formeront vite le plus harmonieux des couples virtuels.

Une relation peut-elle uniquement se vivre sur internet ? Si une rencontre s'impose, comment Joe et Kathleen réagiront-ils lorsqu'ils découvriront la véritable identité de leur partenaire ?

Avec la romance de "Quand Harry rencontre Sally", Meg Ryan revient dans une nouvelle comédie romantique avec Tom Hanks. "Vous avez un message", c'est ce mardi 2 octobre à 20h30 sur La Deux !