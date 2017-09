Virginie Efira : « je rêvais de jouer avec Benoît Poelvoorde »

Avec cette comédie bien dans l'air du temps, Virginie Efira et Benoît Poelvoorde signent leur première vraie collaboration. Tous deux à l’affiche de "Kill me please " en 2010 et de "Mon pire cauchemar" en 2011, ils n’ont jamais passé autant de temps ensemble à l’écran que dans "Une famille à louer", pour le plus grand plaisir de l’actrice Belge…