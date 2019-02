Virginie Efira et Benoit Poelvoorde, un duo sincère et touchant !

Virginie Efira et Benoit Poelvoorde, un duo maladroit et touchant - © Tous droits réservés

Paul-André (Benoit Poelvoorde) est un vieux garçon, riche et sans famille. Timide et introverti, ce dernier a du mal à apprécier sa vie, comme si quelque chose lui manquait... Il en conclut que c'est d'une famille dont il a besoin !

De son côté, Violette (Virginie Efira) peine à arrondir ses fins de mois. Elle est menacée d'expulsion et la justice souhaite lui enlever ses enfants. Paul-André voit la jolie quadragénaire à la télévision et lui vient alors une idée : "louer cette famille". Il propose donc à Violette un contrat dans lequel il s'engage, en bonne et due forme, à rembourser toutes ses dettes en échange d'un accueil dans sa famille... à leurs risques et périls !