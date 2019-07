"Very Bad Trip" a 10 ans et ça se fête !

Pour celles et ceux qui n’auraient jamais vu “Very Bad Trip”, le scénario est assez simple : quatre copains, Stu, Phil, Doug, et Alan, fêtent (un peu trop fort) un enterrement de vie de garçon dans un palace de Las Vegas. Le lendemain, leur chambre est sens dessus dessous : un coq se promène sur le plancher, un tigre a élu domicile dans la salle de bains, un bébé dort dans la garde-robe, Stu (Ed Helms) a perdu une dent, Phil (Bradley Cooper) porte un bracelet d’hôpital et le véhicule que le valet de l’hôtel leur ramène est une voiture de police. Mais ce n’est pas le pire : Doug (Justin Bartha), le futur marié, a mystérieusement disparu. Et bien sûr, nos trois compères n’ont aucun souvenir de ce qu’il s’est passé. Stu, Alan et Phil auront fort à faire pour élucider tous ces mystères et retrouver Doug avant l’heure fatidique de la cérémonie de mariage… mais plus ils découvrent des choses, plus ils réalisent à quel point ils se sont mis dans le pétrin.