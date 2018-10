Vera s'installe chez vous tous les samedis pour une saison 8 inédite !

Comment oublier son chapeau vissé sur la tête et son long impair beige ? En effet, Vera Stanhope est loin de passer inaperçue. Atypique mais attachante, elle adore diriger son monde et ses enquêtes comme bon lui semble. Après tout, c'est elle la chef.

Des méthodes parfois rudes, peut-être, mais sa loyauté et son acharnement à rendre justice font d'elle une policière hors du commun. Toujours épaulée par le sergent Aiden Healy, elle sera à nouveau confrontée à des affaires aux multiples rebondissements.

A l'affiche de cette 8e saison, on retrouve tout naturellement Brenda Blethyn ("Orgueil et Préjugés", "New York, unité spéciale") et Kenny Doughty pour le duo d'enquêteurs. On note aussi l'arrivée de Carolyn Pickles ("Broadchurch", "Maggie") dans le rôle de Rita, l'épouse d'un policier.