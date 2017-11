Une star américaine donne des cours de comédie sur le net ! Découvrez de qui il s'agit...

Sur la RTBF, on vous offre gracieusement une première leçon de comédie de la légende du cinéma dans "Le Négociateur" sorti en 1998. De quoi admirer son talent et d’en prendre de la graine… Le dimanche 3 décembre à 20h05 sur La Deux.

Le thriller plante l’action à Chicago lorsque des hélicoptères de police tournent sans relâche dans la nuit. L'antigang, le FBI et des dizaines de représentants de la loi et des médias sont aux aguets, mobilisés par la prise d'otages la plus spectaculaire de l'histoire de la ville.

Mais ce n’est pas un criminel habituel qui se cache là-dessous, mais bien un policier aguerri jusque-là considéré comme le meilleur "négociateur" de Chicago...