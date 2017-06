Une date de sortie pour Taxi 5 !

Quand Gaumont a reçu leur idée de scénario, elle ne tenait que sur deux pages A4... Noémie Saglio et Maxime Govare se sont alors lancés pour développer leur film : "Nous avions très envie d’aborder le genre de la comédie-romantique mais de manière plus "trash" que ce que l’on voit généralement dans ce style de films, en tout cas en France. L’idée était d’imaginer un véritable obstacle entre le héros et l’héroïne, quelque chose de plus fort que la traditionnelle "peur de s’engager" ou "je suis immature et j’aime ma liberté" !", explique le second.

Ils partent donc du principe que Jérémie qui s'apprête à épouser Antoine se réveille un matin dans le lit d'Adna, une charmante Suédoise. Troublé, il se confie à Charles ; il se pose maintes questions sur sa sexualité et se retrouve pris dans un engrenage de mensonges alors qu'Antoine, lui, est tout à sa joie d'annoncer leur futur mariage. Ne parvenant pas à oublier Adna, Jérémie décide d'en parler à sa famille et à Antoine. Il fait son "coming-in".

Pour l'occasion, Mathieu Chédid a repris Katy Perry en transformant "I kissed a girl" en "J'ai embrassé une fille (et j'ai aimé ça)"... A découvrir lundi sur La Une à 20h30.