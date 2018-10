"Une affaire de cœur" : Pierce Brosnan et Julianne Moore se marient avant de tomber amoureux !

"Une affaire de cœur" : Pierre Brosnan et Julianne Moore se marient avant de tomber amoureux ! - © Tous droits réservés

En matière de divorce, Daniel Rafferty (Pierce Brosnan) et Audrey Woods (Julianne Moore) sont les avocats les plus en vogue de New York.

La seule chose sur laquelle ils s'accordent, c'est que l'amour ne triomphe jamais. Pour le reste, tout les oppose : Audrey pratique le droit de manière académique, tandis que Daniel ose tous les coups pour gagner un procès.

Réunis autour d'une même affaire, les deux avocats sont envoyés en Irlande où l'attirance inavouée est soudainement révélée, voire exaltée. Sans souvenir, ils se réveillent la bague au doigt un matin d'une folle nuit de festival de musique.

Adversaires au barreau et marié à la ville, voilà une situation qui pourrait bien compromettre leur avenir professionnel à New York ... Que faire ?

Ne manquez pas "Une affaire de cœur" avec Julianne Moore ("Still Alice", "Crazy Stupid Love") et Pierce Brosnan ("Madame Doubtfire", "GoldenEye", "Mamma Mía") ce vendredi 19 octobre à 20h30 sur La Deux !