"Avis de mistral" : un rôle inattendu pour Jean Reno !

Après le drame historique "La Rafle" en 2010, Rose Bosch s'attaque à une comédie familiale et collabore à nouveau avec Jean Reno, qui endosse pour la première fois un rôle de grand-père. C'est d'ailleurs lui qui a proposé Hugues Aufray dans le rôle du hippie, joueur de Bob Dylan. A leurs côtés, on note la nouvelle génération d'acteurs : Chloé Jouannet, la fille d'Alexandra Lamy et Thomas Jouannet, Hugo Dessioux, alias Hugo Tout Seul, et Tom Leeb, le fils de Michel Leeb.