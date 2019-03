"Un Profil pour deux" : Pierre Richard se retrouve dans un sacré triangle amoureux !

"Un Profil pour deux"

Quand Pierre, veuf et retraité, découvre enfin internet, c'est une révolution dans sa vie ! Avec l'aide d'Alex, un jeune homme embauché par sa fille, Pierre met le pied dans un univers dont il ignorait tout. En proie à la solitude, il découvre aussi les sites de rencontres. Ces deux hommes, de générations et de milieux sociaux différents, vont devenir comme les deux doigts d'une main à cause d'une supercherie amoureuse inventée par le plus âgé des deux.