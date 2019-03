"Un Poisson nommé Wanda" : Film Culte avec Jamie Lee Curtis

De plus, les rôles ont l'air d'avoir été taillés sur mesure pour ce casting ! On retrouve donc la sublime Jamie Lee Curtis dans la peau de Wanda, une femme sachant user de ses charmes mais possédant également sa part de roublardise ; Kevin Kline en Otto, un fauteur de trouble ne supportant pas l'humour anglais, simple d'esprit, et dont la seule crainte est de voir sa bien-aimée Wanda désirée par un autre (rôle décerné d'un Oscar) ; John Cleese est Archie Leach, un avocat subjugué par la ravissante et dangereuse Wanda, qui lui fait d'ailleurs perdre ses bonnes manières à bien des reprises et Michael Palin incarne Ken, un bègue amoureux des animaux qui se plie aux 4 volontés de son patron et sert de défouloir à Otto.