"Un peu, beaucoup, aveuglément", la surprenante comédie romantique de Clovis Cornillac

Ça raconte quoi ?

Lui, inventeur misanthrope, ne trouve l’inspiration que dans le silence. Elle, jeune pianiste talentueuse, doit s’entraîner sans relâche pour se présenter à un concours. Ils sont aussi asociaux l’un que l’autre, et pour leur plus grand malheur, seul un mur mal insonorisé et anormalement fin les sépare. Pour avoir la paix et tenter de faire capituler l’autre, ils vont se livrer une guerre puérile – sonneries de réveil en pleine nuit, gammes sans fin, aspirateur, scie sauteuse… avant d’entretenir une relation atypique, chacun de leur côté du mur.