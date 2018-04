"Un mensonge oublié" : Sara Martins mène une enquête captivante entre passé et présent

"Un mensonge oublié" : Sara Martins mène une enquête entre présent et passé - YOHAN BONNET - AFP

Après s’être illustrée dans de nombreuses séries policières dont "Maigret", "Avocats et Associés" ou encore "PJ", la talentueuse actrice de 40 ans a acquis une renommée internationale grâce à son rôle du sergent Camille Bordey dans la série franco-britannique "Meurtres au paradis". Plus récemment, on l’a vue au côté de Julie Depardieu dans le pilote de "Alexandra Ehle".

C’est donc une habituée du genre que l’on retrouve dans le premier rôle de ce thriller passionnant qui oscille entre passé et présent.

Elle sera épaulée par Théo Frilet et Antoine Duléry, bien connu du petit écran pour son rôle dans la série "Les petits meurtres d’Agatha Christie"…