Uma Thurman, 47 ans, plus que jamais au TOP

Avec John Travolta et Quentin Tarantino en 2014 à Cannes - LOIC VENANCE - AFP

La comédienne qui vient de fêter ses 47 ans en avril présidera, le 17 mai prochain, le jury de la section "Un certain regard" à Cannes. Cette catégorie prestigieuse est la deuxième plus importante de la sélection officielle. Elle met en avant des films novateurs, tant au niveau du fond que de la forme.

"En vingt ans de carrière, l'actrice américaine a démontré son audace et son goût du risque : révélée à l'âge de 17 ans dans Les Liaisons dangereuses de Stephen Frears et Les Aventures du baron de Münchausen de Terry Gilliam, elle devient la muse de Quentin Tarantino à travers Pulp Fiction (Palme d'or 1994) ou Kill Bill (volume 1 & 2), tous les deux présentés au Festival de Cannes. (...) Membre du jury présidé par Robert De Niro en 2011, Uma Thurman prolonge donc cette année l'expérience cinéphile en tant que présidente du jury Un certain regard", indique le communiqué de presse.