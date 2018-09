"Tu vivras ma fille" : une histoire vraie avec Cécile Bois

Changement de registre pour Cécile Bois !

Après une saison 6 de "Candice Renoir" où on la retrouve plus lumineuse que jamais, la comédienne se retrouve à l’affiche d’un drame avec Arié Elmaleh et Hugo Becker.

"Tu vivras ma fille", à voir sur La Une le mardi 4 septembre, c’est le combat extraordinaire d’une maman ordinaire qui a remué ciel et terre pour créer un médicament, afin de sauver la vie de sa fille atteinte d’une maladie rare.