Tout savoir de la suite de "Shining" au cinéma !

Dans le cadre du cycle Stanley Kubrick, ne manquez pas deux grands classiques du cinéma !

"Shining" débarque le mardi 25 septembre à 20h30 sur La Deux, suivi de "Lolita", adaptation du roman éponyme de Vladimir Nabokov, à 23h05.

Et pour la petite anecdote, d'après une très sérieuse étude menée par l'université de Westminster, "Shining" est le film d'épouvante qui fait perdre le plus de calories - soit 184 calories ! Tout est une question d'accélération du rythme cardiaque et d'adrénaline... Pourquoi s'en priver ? ;)