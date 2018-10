"Tous les espoirs sont permis" : Meryl Streep et Tommy Lee Jones veulent pimenter leur couple

La rencontre de deux grands acteurs

Après une cinquantaine d'années d'expérience dans le cinéma, Meryl Streep a l'habitude d'incarnée le rôle de l'épouse. Que ce soit au bras de Woody Allen dans "Manhattan" ou de Dustin Hoffman dans "Kramer contre Kramer", c'est au tour de Tommy Lee Jones de former le couple parfait avec l'actrice la plus nommée aux Oscars.

Une collaboration plutôt réussie

"L’alchimie entre Tommy et Meryl fonctionne parfaitement. Je ne sais pas comment ils font, excepté le fait que ce sont de grands acteurs : ils portent l’histoire pour qu’on ressente l’amour implicite entre le mari et la femme, un amour qui s’est estompé à force de ne plus communiquer. On le ressent dans leurs silences et lorsqu’ils se parlent. On sent qu’ils savent tout l’un de l’autre, pour le meilleur et pour le pire", confie le producteur exécutif. (Source : Allociné)