Tom Cruise vous apprend à vivre vraiment !

Au travers de cette romance, on découvre la reconversion d'un homme. Un homme qui va se décider à retrouver une vie plus épurée et plus saine pour son âme.

"Jerry Maguire" va clairement renaitre au fur et à mesure que le film avance, aidé par ses deux compagnons qui vont lui apporter amour et amitié, lui permettant ainsi de continuer à avancer !