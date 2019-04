Tom Cruise proche d'être décapité

Pour les besoins du film, Tom Cruise s'est entrainé pendant plus de 1 an à raison de 7h par jour afin d'atteindre la musculature et la souplesse des Samouraïs. L'acteur a pris plus de 12 kilos de muscles pour ce film qui lui tenait particulièrement à cœur.

En effet, en plus de tenir le rôle principal, Tom Cruise est également producteur du dernier samouraï. Il a d'ailleurs travaillé "gratuitement" sur le film ! Ne touchant pas son cachet d'acteur, il touchait cependant un cachet de producteur... très conséquent !