Tom Cruise, le casse-cou d'Hollywood !

Pour "Mission : Impossible - 5 Rogue Nation", Tom Cruise a repoussé les limites du danger. En plus d’avoir effectué toutes les cascades à moto, l’acteur a exécuté lui-même la scène où Ethan Hunt s’agrippe à un avion en plein décollage ! Réalisée sans effets spéciaux, la séquence a nécessité que l’acteur soit suspendu à plus de 1500 mètres d’altitude. Le risque était immense d’autant plus que l’avion en question se déplaçait à 400 km/h.

Cascade inédite

Le film comprend également un genre de cascade inédit pour la saga : une séquence sous l’eau ! L’acteur qui ne recule devant rien a bien entendu souhaité relever le défi en suivant un entrainement intensif d’apnée et de plongée libre, un des sports les plus dangereux au monde.