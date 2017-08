Tom Cruise incapable de poursuivre le tournage de " Mission Impossible 6 "

C’est dans un autre type d’aventure que l’on retrouve l'acteur ce vendredi 25 août à 20h20 sur La Deux dans " Oblivion ".

Ce film nous transporte en 2077 lorsque Jack Harper, en mission sur la planète Terre totalement évacuée et ravagée par des invasions extraterrestres, est sur le point de rejoindre les survivants à des milliers de kilomètres de là.

Vivant et patrouillant à très haute altitude de ce qu'il reste de la Terre, la vie "céleste" de Jack est bouleversée quand il assiste au crash d'un vaisseau spatial et décide de porter secours à la belle inconnue qu'il renferme. Ressentant pour Jack une attirance et une affinité qui défient toute logique, Julia déclenche par sa présence une suite d'événements qui pousse Jack à remettre en question tout ce qu'il croyait savoir.