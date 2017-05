Tom Cruise est allé trop loin !

En 2014 avec la belle Emily Blunt pour la sortie "Edge Of Tomorrow"... un autre film d'action ! - Dimitrios Kambouris - AFP

Mais l’acteur semble souffrir du syndrome de Peter Pan… en d’autres termes, il a du mal à assumer ses 54 ans et veut toujours jouer les casse-cous voire les jeunes premiers !

En 1996, date du premier Mission impossible, il fait sensation ! Utilisant une recette détonnant : du suspens, de l’action et un Tom Cruise qui réalise des cascades plus abracadabrantesques les unes que les autres. Mais 20 ans plus tard, la nostalgie de cette époque semble le poursuivre !