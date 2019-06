Tom Cruise en officier de la Wehrmacht anti-nazi

C’est en découvrant la Stauffenbergstraße à Berlin (la rue en hommage à Claus Von Stauffenberg qui abrite le siège secondaire du ministère fédéral de la Défense ainsi que le mémorial de la Résistance allemande) que le scénariste Christopher McQuarrie a eu l’idée de consacrer un film à l’opération Walkyrie, dont on parle encore très peu : "C’était une histoire complexe et fascinante dont la plupart des gens, à l’exception des Allemands, n’avaient jamais entendu parler. On a compris que tous les Allemands n’avaient pas soutenu Hitler et qu’il y avait toutes sortes de résistants, y compris au sein de l’armée, et que certains avaient osé dire non. Plus je me documentais, plus j’avais la certitude que cela ferait un excellent film."

À l’origine, l’Opération Walkyrie était un “plan national d’urgence” élaboré par Hitler lui-même afin de protéger le gouvernement en cas d’émeute. Les conspirateurs allemands, menés par Stauffenberg, ont détourné cette stratégie à leur avantage, pour espérer pouvoir assassiner le Führer, reprendre le pouvoir aux nazis, et installer leur propre gouvernement. Mais tout ne s’est pas passé comme prévu…

Résumé : 1944. Le colonel allemand Claus von Stauffenberg revient d’Afrique gravement blessé au combat. Opposé à la politique d’Adolf Hitler, il décide de rejoindre la résistance allemande. Tout s’organise alors pour mettre au point l'"Opération Walkyrie", un plan complexe pour abattre le Führer et mettre en place un gouvernement d’opposition. Mais le destin et les circonstances vont s’allier pour forcer Stauffenberg, qui n’était qu’un des nombreux conspirateurs, à jouer un rôle de premier plan dans la conspiration. Il va non seulement devoir diriger le coup d’État pour prendre le contrôle du gouvernement, mais c’est aussi lui qui sera chargé de tuer Hitler.

Avec : Tom Cruise, Carice Van Houten, Bill Nighy, Kenneth Branagh, Tom Wilkinson.

