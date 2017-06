Tim Burton et Clint Eastwood s'invitent pour la dernière séance VIP

Après le film de Tim Burton, "Big Eyes", qui relate l’une des plus grandes impos­tures de l’his­toire de l’art, Clint Eastwood offre un sacré numéro d'acteur. Associé à Amy Adams et Justin Timberlake dans "Une nouvelle chance" de Robert Lorenz, l'acteur se montre parfaitement crédible dans le rôle de l'homme vieillissant et qui ne l'accepte pas vraiment (un thème cher à Clint Eastwood).