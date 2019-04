"The Town" : Un thriller splendide de Ben Affleck

Ben Affleck est né en Californie et a grandit à Cambridge, dans l'agglomération de Boston, ville que l'on retrouve souvent dans ses films et qui a donc une certaine importance à ses yeux.

Début des années 90, Ben Affleck et Matt Damon (amis d'enfance) écrivent leur propre film dans lequel ils seront au premier plan et ce film se déroule à South Boston. En 1998, après de nombreuses embûches, leur film "Will Hunting" sort dans les salles et sera nommé 9 fois aux Oscars.

En 2010, c'est au tour de "The Town" de voir le jour et 6 ans plus tard, il incarne un criminel qui opère sous la Prohibition dans "Live By Night", film qui se déroule dans le Boston des années 1920.