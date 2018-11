Chris Pine à propos de son rôle dans The Ryan Initiative : "J'ai voulu jouer les durs"

Jack Ryan est le personnage principal du film, issu des romans de Tom Clancy. C'est Chris Pine qui en interprète le rôle et qui devient ainsi le quatrième acteur à entrer dans la peau de l'espion après Alec Baldwin, Harrison Ford et Ben Affleck.

Ce dernier a réalisé la majorité des cascades du film :"La Ducati que je conduis dans le film est un monstre, une des bécanes les plus lourdes et les plus rapides sur le marché. Franchement, je ne recommande à personne de tenter ne serait-ce que la moitié de ce que j’ai fait avec dans les moments où c’est moi qui suis derrière le guidon. Je ne recommencerais même pas moi-même si on me le demandait… J’ai voulu jouer les durs, mais je ne suis clairement pas aussi badass que j’aimerais le croire." se confie-t-il au magazine Première.