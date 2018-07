"The Halcyon" : quelle est cette série britannique à suivre absolument ?

" The Halcyon " nous emmène au cœur d’un très glamour et animé hôtel 5 étoiles en pleine période du blitz dans le Londres de 1940.

Entre ses nuits folles, les bombardements et les décisions politiques du gouvernement, The Halcyon, devient un véritable lieu d'intrigues, de drames et de romances où toutes classent sociales se côtoient !

D'espoirs en défis, d'idylles en déceptions, les occupants de l'hôtel vont devoir s'allier et se soutenir pour le meilleur et pour le pire...

Au casting...

Derrière les murs du palace, on retrouve le Lord Hamilton (Alex Jenning), propriétaire des lieux, et sa famille : sa femme, Lady Priscilla Hamilton (Olivia Williams) et ses deux fils, Freddy (Jamie Blackley) et Toby (Edward Bluemel).

Mais la vedette revient au très respecté directeur de l’hôtel, Richard Garland (Steven Mackintosh) en charge du bon fonctionnement du palace, épaulé par sa fille Emma (Hermione Corfield).

Après un avoir réuni 6 millions de téléspectateurs de l'autre côté de la Manche, les aventures mouvementées du palace sont à retrouver cet été sur La Une ! Les trois premiers épisodes vous donnent rendez-vous le dimanche 1er juillet dès 20h50. Des bouleversements se préparent au Halcyon...