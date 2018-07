"The Favourite" : Emma Stone au centre d'une intrigue royale déjantée

"The Favourite" : Emma Stone au centre d'une nouvelle intrigue royale - © Tous droits réservés

"Un conte obscène et acerbe autour d'une intrigue royale mêlant passion, jalousie et trahison", voilà les premiers mots de Yórgos Lanthimós au sujet de son nouveau film "The Favourite".

Sans aucun doute, le réalisateur grec nous expose une nouvelle version d'Emma Stone, jamais envisagée auparavant.

Dans "The Favourite", l'actrice de 29 ans incarne la cousine de la Duchesse de Marlborough (Rachel Weisz), qu'elle met rapidement en concurrence à la Cour.

Bref, une bataille pour l'influence et l'affection de la Reine (Olivia Colman) qui risque bien de mettre à mal ce triangle amoureux.

Naturellement, rien n'est épargné : perruques amples, joues poudrées et costumes extravagants, le trailer annonce une histoire loin d'être conventionnelle.

Il faudra encore un peu de patience, "The Favourite" sortira dans les salles américaines le 23 novembre 2018.