The Conjuring : l'histoire vraie et terrifiante qui se cache derrière le film

Le couple Lorraine et Ed Warren a bel et bien existé. Spécialisés dans les sciences occultes, ils ont contribué à résoudre des cas de possessions, d'exorcismes et de fantômes ! On parle de 4000 histoires plus terrifiantes les unes que les autres. Leur affaire la plus célèbre reste la maison hantée d'Amityville en 1975.

Elle a des vertus de médium. Il se définit davantage comme " démonologue ". Ensemble, ils ont écrit de nombreux livres mais l’histoire relatée dans " The Conjuring " provient d’une œuvre écrite par Andrea Perron, l'une des cinq filles de la famille qui à vécu les faits.