Tandem, votre nouvelle série !

Réalisée par Christophe Douchand et Emmanuel Rigaut, la série Tandem mêle comédie familiale et enquêtes policières. Le commandant Léa Soler (Astrid Veillon) et le capitaine Paul Marchal (Stéphane Blancafort) sont divorcés, mais vont pourtant devoir faire équipe. Sans compter sur leurs ados, Alice et Thomas, qui les obligent aussi à se croiser en dehors du travail.