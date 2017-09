Taken, la série adaptée du film arrive sur la RTBF !

L’avantage du format série est qu’il permet de prolonger l’intrigue ou d’approfondir l’histoire d’un personnage. Dans la série Taken, il s’agit d’un préquel de la franchise cinématographique trépidante avec Liam Neeson. On nous présente ici une partie de la carrière de Bryan Mills. Comment il s'est formé, comment il a évolué, mais aussi sa vie privée et ses blessures personnelles.