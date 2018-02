Sylvester Stallone : ce handicap physique qu’il a transformé en force

Stallone souffre en effet d’une paralysie faciale de la partie inférieure gauche. Ce n’est en rien une maladie génétique ou congénitale mais bel et bien un accident lors de sa venue au monde.

Suite à des complications, le médecin qui a procédé à l’accouchement a sectionné l’un de ses nerfs faciaux avec un forceps. Le résultat est irréversible : toute une partie de son visage est paralysée, sa langue y comprise, ce qui est également à l’origine de son phrasé si particulier.

Une détermination à toute épreuve

Vouloir faire carrière au cinéma avec un tel handicap n’est pas se choisir la voie la plus aisée. Là où d’autres auraient renoncé, lui a choisi d’en faire une force.

Bien que ce soit à son talent d'acteur et de scénariste qu'il doit sa carrière, nul doute que son visage fut un atout pour incarner le boxeur le plus célèbre de tous les temps au cinéma, alors qu’à l’origine les producteurs voulaient choisir quelqu’un d’autre…

Six films "Rocky" et un spin-off plus tard, le succès est sans équivoque !