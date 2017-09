Steven Spielberg et Clint Eastwood cassent ensemble les préjugés sur la guerre

La première fois que ces deux là ont travaillé ensemble, ils ont créé une véritable pépite du cinéma "Sur la route de Madison" en 1995: un film de et avec Clint Eastwood vivant une passion interdite avec Méryl Streep.

Dans "Mémoires de nos pères", à découvrir dans le cadre du cycle Clint Eastwood le samedi 16 septembre à 20h05 sur La Deux, le duo s’intéresse à une guerre plus complexe qu'il n'y parait ! Clint réalise alors que Steven, ayant acquis les droits du livre " Flags of our Fathers " duquel le film est inspiré, produit. Résultats: des nominations aux Oscars et aux Golden Globes mais surtout...