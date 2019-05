« Steve Jobs » : le film qui dresse le portrait d’un génie

Alors que les noms de Christian Bale et Leonardo Dicaprio (qui s’est retiré du projet pour tourner « The Revenant ») avaient été avancés pour jouer l’inventeur, c’est finalement Michael Fassbender qui décroche le rôle-titre. Bien que la ressemblence physique n’y est pas vraiment, l’acteur s’est vu encensé par la critique !

« Le portrait analytique d’un génie aussi odieux que fascinant. Dans son pull à col roulé noir, Michael Fassbender, impérial, magnétique et envoûtant, est habité par un rôle qui est sans conteste son plus grand. » écrit Première.

« La grande idée, c'est d'avoir choisi Michael Fassbender pour incarner Steve Jobs. Ses grands sourires francs, son charisme, son côté sexy-sympa contribuent à faire ressortir la dualité du personnage, provoquant (...) chez ceux qu'il ne cesse d'abaisser (...) une haine tenace et un dévouement indéfectible. » surenchérit Télérama.

Sous les traits de Joanna Hoffman, collègue et amie de Jobs, Kate Winslet ne démérite pas non plus. Sa performance lui vaut le prix de la Meilleure actrice dans un second rôle aux Golden Globes et aux BAFTA.