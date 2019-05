Stallone/Russel, les 2 meilleurs flics de Los Angeles

Ils sont tous les deux flics et se détestent. Tango, c’est la classe, un flic élégant qui réfléchit toujours avant de foncer. Cash, c’est l’opposé, c’est un décadent, il cogne toujours avant de penser. A eux deux, ils ont mis à l’ombre la moitié des criminels de Los Angeles. L’autre moitié va tout faire pour s’en débarrasser. Accusés injustement de trafic de drogue et d’assassinat, Tango et Cash vont devoir travailler ensemble…