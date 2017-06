Spielberg préférait Johnny Depp à Léonardo DiCaprio

Voici 15 ans, Léonardo DiCaprio n'avait pas encore l'aura et le respect unanime qu'il inspire aujourd'hui. En 2002, il n'était encore qu'une star montante parmi tant d'autre.

C'est ainsi que le grand Steven Spielberg, à l'heure de choisir son casting pour le film "Catch me if you can" (Arrête-moi si tu peux") avait jeté son dévolu sur une autre star, plus célèbre à l'époque. Il pensait à Johnny Depp pour donne la réplique à Tom Hanks. Heureusement, le capitaine de "Pirates des Caraïbes" déclina la proposition. Le rôle échoua donc à DiCaprio qui sortait du tournage de "Gangs of New York". Les deux comédiens, qui ont 12 ans d'écart, avaient joué ensemble deux frères, quelques années plus tôt, dans le film "Gilbert Grape".