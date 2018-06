"Souviens-toi" : la vérité enfin dévoilée !

Il y a quelques jours, on apprenait un drame affreux : un couple et leur bébé de 9 mois sont retrouvés assassinés dans leur maison. Seule une survivante : Madeleine, 8 ans, a survécu au massacre.

Depuis lors, plusieurs éclaircissements mais encore beaucoup de zones d’ombre autour de cette intrigue psycho-policière. L’attitude de Madeleine de plus en plus étrange et menaçante, les têtes tombent, tout s'explique ...

Ne manquez pas la suite et fin du suspense de " Souviens-toi ", avec le formidable le trio d’acteurs – Sami Bouajila, Marie Gillain, Zélie Rixhon - pour deux derniers épisodes ce jeudi 7 juin à partir de 20h30 sur La Une ou sur Auvio !