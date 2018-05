"Souviens-toi" : 5 bonnes raisons de regarder la série

Attention talent belge à suivre ! Le comédien crève l’écran dans le rôle d’Emmanuel Dufoix, le coéquipier de Sami Bouajila.

Son visage ne vous est pas inconnu ? Après avoir suivi une formation au Cours Florent de Bruxelles, Gilles s’est fait remarquer dans le film de Jean Becker "Le Collier rouge" sorti en mars dernier.

À présent dans la série "Souviens-toi", il explore une nouvelle facette du métier : "La différence entre les films et les séries, c’est que pour les séries, on a plus le temps de faire évoluer son personnage, confie-t-il dans Moustique. Ici, on est sur 6 fois 52 minutes donc forcément, plus on avance, plus on sait approfondir les choses. Et ici, plus on se rapprochait du dénouement, plus le jeu devait être précis. "

Travaillant déjà sur d’autres projets, Gilles Vandeweerde est un artiste à ne pas perdre de vue !