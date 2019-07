"SOS Fantômes", répondez à l'appel du casting 100% féminin

C’est la même intrigue que celle du “Ghostbusters” de 1984, mais en version féminine et légèrement réactualisée (c’est le principe d’un reboot).

Jeunes, Erin (Kristen Wiig) et Abby (Melissa McCarthy) avaient écrit ensemble un livre sur les phénomènes paranormaux. L’ouvrage n’a eu aucun succès, et elles ont continué leurs vies. Mais des années plus tard, leur œuvre est sur le point d’être rééditée ! Devenue une enseignante respectée, Erin ne veut plus en entendre parler. Elle veut annuler la publication. Abby accepte, mais à la condition qu’Erin l’accompagne sur une enquête paranormale. Elles se retrouvent alors confrontées à un fantôme. Elles exultent ! C’est bien la preuve que leur théorie était fondée ! Elles décident alors de créer une agence de détectives spécialisées. Les fantômes n’auront qu’à bien se tenir !

Pour accompagner Kristen Wiig et Melissa McCarthy dans les rôles d’Erin et Abby : Chris Hemsworth (Kevin), Kate McKinnon (Jillian Holtzmann), Leslie Jones (Patty Tolan), et Andy Garcia (le maire de New-York).