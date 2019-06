Soirée VIP "spéciale thrillers" en compagnie de Ben Affleck et Ryan Reynols

Avec cette adaptation du best-seller "Les Apparences" de Gillian Flynn (qui signe également le scénario du film), le réalisateur de " Fight Club " a visiblement tapé dans le mille. " Gone Girl " a en effet été l’un des films les plus lucratifs de l’année 2014 avec ses quelque 368 millions de dollars récoltés à travers le monde, et l’un des plus beaux succès de David Fincher.

Ce thriller psychologique a également mis en lumière l’actrice Rosamund Pike (Amy), acclamée par la critique, qui a reçu de nombreuses récompenses dans la catégorie " meilleure actrice " et a été nommée aux Oscars et Golden Globes. Peu présente à l’écran ces dernières années, le site Variety a toutefois annoncé qu’on devrait bientôt la retrouver dans le nouveau thriller " I Care a Lot " de J. Blakeson en compagnie de Peter Dinklage (Tyrion Lannister dans la série " Game of Thrones ").

Résumé : À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ? (Déconseillé aux moins de 12 ans)

Avec : Ben Affleck (Nick Dunne), Rosamund Pike (Amy Dunne), Neil Patrick Harris (Desi Collings), Tyler Perry (Tanner Bolt), Carrie Coon (Margo Dunne) et Kim Dickens (Officier Boney)

Réalisation : David Fincher