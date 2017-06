Soirée familliale avec " Max ": un touchant hommage aux chiens sur les zones de combats

Ce film d'aventures américain sorti en 2017 rend hommage aux chiens utilisés sur les zones de combats par l'armée américaine, ainsi qu'à leurs maîtres. A travers "Max", Boaz Yakin réalise une émouvante histoire d'amour entre l'animal et l'homme.

Kyle, un soldat américain, et son chien Max sont envoyés en mission à Kandahar mais Kyle y perd la vie. Max rentre aux États-Unis avec un choc post-traumatique et échappe de peu à l'euthanasie. Personne ne peut l'approcher sauf Justin, le petit frère de Kyle et Carmen la cousine. Le chien va devenir leur protecteur.

Soirée en famille

"Max" est LE film familial par excellence qui plaira aussi bien aux grands qu'aux petits. Au casting, on retrouve Lauren Graham, Robbie Amell, Josh Wiggins.

