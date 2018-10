Soirée événement : "Les animaux fantastiques" débarquent sur votre écran !

En 2001, l’auteur de la saga Harry Potter ravit les fans avec la sortie de trois nouveaux livres qui forment la collection "La Bibliothèque de Poudlard".

On y retrouve un livre de contes, l’histoire du Quidditch et enfin un ouvrage bien connu de tout sorcier digne de ce nom, y compris Harry Potter donc, "Vie et habitat des animaux fantastiques", un répertoire de créatures fantastiques écrit par un certain Norbert Dragonneau…

15 ans plus tard, ce dernier devient la star des "Animaux fantastiques", long-métrage de J.K. Rowling entièrement écrit pour le cinéma, une première !