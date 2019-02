"Sexe Intentions" avec Sarah Michelle Gellar et Ryan Philippe

"R ien ne change au pays du coeur "

"Sexe Intentions" met en évidence le fait que les adolescents entrent de plus en plus tôt dans le monde du sexe. Mais surtout, que ces adolescents vivent les mêmes choses que les adultes à peu de choses près. Le réalisateur Roger Kumble en disait plus au micro d'AlloCiné :

"Cette constatation m'a donné envie de voir des jeunes mener les complots et les intrigues amoureuses que jusqu'à présent seuls des adultes avaient pu jouer. Avec la même intensité, le même venin, la même vanité - la fougue de la jeunesse en plus."