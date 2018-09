Les Huit Salopards : le chef-d'œuvre de Tarantino dans votre séance VIP !

Dans un premier temps, le réalisateur concevait "Les Huits Salopards" comme la suite d'une série de livres de poche sur la saga "Django Unchained" : "J'aimais l'idée de faire plusieurs livres de poche centrés sur de nouvelles aventures de Django".

De toute évidence, le personnage de Django n'avait pas sa place parmi les salopards ...

Un an avant la sortie du film, Quentin Tarantino n'était toujours pas décidé sur le support de son opus : "Je suis en train de finir une deuxième version, et je vais en écrire une troisième (...) J'ai le temps et peut-être que je vais en faire un film ou une pièce, je ne sais pas", déclarait-il à Allociné en 2014.